مسئول فلسطيني: مفاوضات الدوحة بين حماس وإسرائيل على وشك الانهيار

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن مسئول فلسطيني، لم تسمه، القول إن المفاوضات الجارية في الدوحة بين حماس وإسرائيل، على وشك الانهيار، وإن الجانب الإسرائيلي عمد لإضاعة الوقت وعرقلة عملية التفاوض عبر إرسال وفد بلا أي صلاحيات اتخاذ قرار.

وأوضح المسئول في التصريحات التي نشرت اليوم السبت، أن الوفد الإسرائيلي في الدوحة ليست لديه صلاحيات اتخاذ قرارات بخصوص مسألة الانسحاب وتوزيع المساعدات.

ولم توضح "بي بي سي" إن كان المسئول الفلسطيني ينتمي للسلطة الفلسطينية أو لـ"حماس"، إلا إنها أشارت إلى أنه حضر جولتين على الأقل من المحادثات.