فييرا يدخل قائمة المرشحين لتدريب السنغال

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دخل الفرنسي باتريك فييرا، ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب السنغال في الفترة المقبلة، خلفًا لبابي ثياو المقال.

وأعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم فجر اليوم، الأحد، إقالة الجهاز الفني بقيادة بابي ثياو، بعد الخروج المبكرة والمخيب للآمال من كأس العالم 2026.

ووفقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية فإن اسم فييرا يأتي ضمن المرشحين الأوفر حظاً لتولي تدريب منتخب السنغال خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن فييرا، المولود في العاصمة السنغالية داكار، يحظى بتقدير كبير داخل البلاد، كما أنه ساهم في إنشاء أكاديمية ديامبار"، إحدى أبرز مراكز تكوين اللاعبين في السنغال.

ومن المقرر أن يعقد الاتحاد السنغالي اجتماعًا طارئًا للجنة التنفيذية لحسم ملف المدرب الجديد، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسبق أن تولى باتريك فييرا تدريب عدة فرق، مثل نيويورك سيتي ونيس وستراسبورج وكريستال بالاس وجنوى.