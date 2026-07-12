أكد الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، أن المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم تمثل محطة مميزة في مسيرته، مشددًا على أن "التانجو" يعيش فترة استثنائية على مستوى النتائج والإنجازات.

وفي تصريحات لصحيفة "أولي" الأرجنتينية عقب الفوز على سويسرا وبلوغ المربع الذهبي، أوضح ميسي أن اللقاء المقبل يحمل خصوصية كبيرة بالنسبة له، كونه المواجهة الأولى التي تجمعه بمنتخب إنجلترا، أحد أبرز القوى التقليدية في كرة القدم.

وأشار قائد الأرجنتين إلى أن اللعب أمام منتخبات بحجم إنجلترا في هذا الدور المتقدم من البطولة يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الفريق سيعمل على استعادة جاهزيته البدنية في ظل ضغط المباريات والإرهاق الذي يعاني منه اللاعبون.

وتحدث ميسي عن مشوار منتخب بلاده في البطولة، مؤكدًا أن الجيل الحالي لا يتوقف عن السعي نحو المزيد من النجاحات، موضحًا أن ما حققه الفريق خلال السنوات الأخيرة يعكس روحًا تنافسية استثنائية.

وأضاف أن التتويج بكأس العالم، إلى جانب الفوز بلقبين في كوبا أمريكا، ثم الوصول مجددًا إلى نصف النهائي، يمثل إنجازًا فريدًا يستحق التقدير والاستمتاع به من قبل الجماهير.

وأثنى ميسي على زميليه جوليان ألفاريز ولاوتارو مارتينيز بعد تألقهما في مواجهة سويسرا، مشيدًا بقدراتهما الهجومية ودورهما المؤثر في تحقيق الفوز.

واختتم قائد الأرجنتين تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق لا يكتفي بما حققه، بل يواصل السعي لكتابة فصول جديدة من التاريخ، مشيرًا إلى أن الهدف هو مواصلة التقدم وتحقيق المزيد من النجاحات في البطولة.