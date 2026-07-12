استقبال 1.6 مليون متردد والتعامل مع 260 ألف حالة طوارئ وإجراء 75 ألف عملية جراحية خلال عام

5 ملايين تحليل طبي و580 ألف فحص بالأشعة و139 عملية زراعة كبد و103 عمليات زراعة كلى و76 عملية زراعة نخاع

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه في ضوء الارتقاء بأداء المستشفيات الجامعية، وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واصلت المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة بجامعة المنصورة أداء رسالتها الصحية والتعليمية والبحثية خلال العام المالي 2025/2026، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة، والتوسع في التخصصات الدقيقة، وتطوير البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يتماشى مع رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، للارتقاء بالمستشفيات الجامعية وتعزيز دورها في تقديم خدمات علاجية وتعليمية وبحثية متكاملة، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وخدمة المواطنين.

وأكد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، أن المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة واصلت، خلال العام المالي 2025/2026، ترسيخ مكانتها كإحدى أكبر المنظومات الصحية الجامعية في مصر، من خلال تقديم خدمات طبية متكاملة وفق أحدث المعايير العالمية، ودعم المبادرات الرئاسية، والتوسع في الخدمات الطبية التخصصية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الجامعة أن مؤشرات الأداء التي حققتها المستشفيات الجامعية خلال العام تعكس حجم الجهود التي تبذلها الفرق الطبية والتمريضية والإدارية، وما تمتلكه الجامعة من كوادر علمية متميزة وإمكانات علاجية وتشخيصية متطورة، مؤكدًا أن مستشفيات جامعة المنصورة أصبحت مقصدًا علاجيًا رئيسيًا للمرضى من مختلف محافظات الجمهورية، لاسيما في التخصصات الدقيقة والجراحات المعقدة.

وأشار إلى أن منظومة المستشفيات الجامعية والمراكز الطبية المتخصصة تضم 14 مستشفى ومركزًا طبيًا متخصصًا، بطاقة استيعابية تبلغ نحو 4500 سرير، منها 400 سرير للعناية المركزة، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

واستعرض البيان الصادر عن الأقسام العلمية بكلية الطب من خلال المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة مؤشرات الأداء خلال العام المالي 2025/2026، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين 1.6 مليون متردد، منهم 1.3 مليون متردد بالعيادات الخارجية، و260 ألف حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ، فيما بلغ عدد المرضى الذين تلقوا العلاج بالأقسام الداخلية 180 ألف مريض.

وسجلت المستشفيات الجامعية نشاطًا جراحيًا متميزًا، بإجراء 75 ألف عملية جراحية في مختلف التخصصات، شملت 32 ألف عملية كبرى وذات مهارة، و20 ألف عملية متوسطة، و23 ألف عملية صغرى وبسيطة وجراحات اليوم الواحد.

وشهد العام تنفيذ العديد من التدخلات الطبية الدقيقة، حيث أُجريت 139 عملية زراعة كبد، و103 عمليات زراعة كلى، و76 عملية زراعة نخاع للكبار والأطفال، و62 عملية زراعة قرنية، و548 عملية قلب مفتوح للكبار، و120 عملية قلب مفتوح للأطفال، إلى جانب تنفيذ 3735 حالة قسطرة قلبية، و346 قسطرة طرفية، و197 قسطرة مخية، وإجراء 31 ألف منظار في مختلف التخصصات، فضلًا عن تقديم 57 ألف جلسة غسيل كلوي، و58 ألف جلسة علاج كيماوي، و13 ألف جلسة علاج إشعاعي.

كما تضم المستشفيات الجامعية 60 حضانة لحديثي الولادة، واستقبلت الحضانات خلال العام 665 حالة، فيما استقبلت وحدات العناية المركزة 15 ألف حالة، وشهدت أقسام النساء والتوليد إجراء 2360 حالة ولادة قيصرية وطبيعية، فضلًا عن توفير 140 ألف كيس من الدم ومشتقاته.

وفي مجال الخدمات التشخيصية، أجرت المستشفيات الجامعية 580 ألف فحص بالأشعة في مختلف التخصصات، ونفذت 5 ملايين تحليل طبي داخل معامل المستشفيات والمراكز الطبية، ليصل إجمالي ما قدمته منظومة المستشفيات الجامعية من خدمات طبية وتشخيصية وعلاجية خلال العام إلى نحو 7.5 مليون خدمة، بما يعكس الإمكانات الطبية والتشخيصية المتقدمة التي تمتلكها الجامعة، ودورها في تلبية احتياجات المرضى من مختلف محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن ما حققته المستشفيات الجامعية خلال العام المالي 2025/2026 يعكس نجاح خطة الجامعة في تطوير المنظومة الصحية، والتوسع في الخدمات الطبية التخصصية، والارتقاء بجودة الرعاية الصحية، بما يعزز مكانة مستشفيات جامعة المنصورة باعتبارها إحدى أكبر المؤسسات الطبية والتعليمية في مصر.

كما أوضح الدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن مؤشرات الأداء تعكس كفاءة منظومة التشغيل والتطوير المستمر بالمستشفيات الجامعية، سواء في حجم الخدمات الطبية والتشخيصية المقدمة أو في دعم التحول الرقمي وتطبيق معايير الجودة وسلامة المرضى، مؤكدًا استمرار العمل على رفع كفاءة المنظومة الصحية والتوسع في الخدمات التخصصية بما يلبي احتياجات المرضى من مختلف المحافظات.