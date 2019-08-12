ارتفاع قتلى إعصار ليكيما جنوب شرق الصين إلى 32 شخصا

ارتفع عدد قتلى إعصار "ليكيما" الذي ضرب جنوب شرق الصين إلى 32شخصا فيما بلغ عدد المفقودين 16شخصا، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" يوم الأحد.

ودفع الإعصار، الذي حمل معه أمطار غزيرة وأمواج عالية ورياح قوية هيئة الأرصاد الجوية الصينية لإصدار تحذير باللون الأحمر في بادئ الأمر، وهو التحذير الأعلى- قبل أن يتم تخفيضه إلى اللون البرتقالي.

واضطر حوالي مليون شخص في مسار الإعصار لإخلاء منازلهم.

وأظهرت صور بثتها وسائل إعلام رسمية طرقا غارقة بالإضافة إلى أعمدة كهرباء وأشجار متساقطة.

وتسبب إعصار "ليكيما" في سقوط أمطار غزيرة في منطقتي "هانجتشو" و"شنغهاي".

كما تضررت أقاليم أنهوي وفوجيان وجيانجسو. وحذرت السلطات من مخاطر حدوث انهيارات أرضية أو فيضانات.

وكان الإعصار قد ضرب اليابان وتايوان أمس الأول الجمعة.

وكانت أمطار غزيرة قد سقطت في شمال تايوان، مما أسفر عن فقدان أكثر من ثلاثة آلاف أسرة لإمداداتها من الكهرباء، طبقا للسلطات.

وتم إلغاء أكثر من 500 رحلة جوية في الجزيرة.

وفي اليابان تم إلغاء أكثر من 60 رحلة جوية وحوالي 150 من خدمات العبارات في أقليم "ريوكيو"، بينما أصيب أربعة أشخاص على الأقل في مقاطعة "أوكيناوا" حسب وسائل إعلام محلية.

وإعصار "ليكيما" هو الإعصار التاسع الذي يضرب المنطقة هذا العام.

وكانت "شينخوا" قد ذكرت في وقت سابق أنه تم إجلاء ما يقرب من 08ر1 مليون شخص إلى أماكن آمنة، كما تأثر ما يقرب من 5 مليون شخص في مقاطعة تشيجيانج، وفقا لما أعلنه مقر مراقبة الفيضانات المحلي.

ووصل الإعصار إلى مقاطعة تشيجيانج صباح أمس السبت، مما تسبب في عواصف صاحبتها أمطار شديدة مما تسبب في فيضانات مفاجئة.

وكانت محافظة يونججيا الأكثر تضررا إذ تسببت الأمطار الغزيرة بحدوث انزلاقات أرضية أغلقت مجاري الأنهار، ما أدى إلى انهيار حاجز إحدى البحيرات وحدوث فيضانات جرفت العديد من الأشخاص معها.