أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بالنجاح الكبير لموسم الحج

هنأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الاثنين، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة النجاح الكبير لموسم الحج لعام 1440 هجرية.

وثمن أمير الكويت - خلال برقية تهنئة بعث بها إلى خادم الحرمين الشريفين - مجهودات الحكومة السعودية التي سخرت واستنفرت كافة جهودها لتذليل أي عقبات، وتوفير كل ما يلزم لحجاج بيت الله الحرام على مدار الساعة بكل تفان وإخلاص، لاسيما تطبيق مبادرة (طريق مكة) لحج هذا العام.

وأشاد أمير الكويت بما يشهده الحرم المكي الشريف، من أعمال إنشائية على نطاق شامل؛ وذلك في إطار خطة التطوير والتوسعة، مجددا الثناء على ما تم استحداثه من خدمات مميزة بكل المرافق والمشاعر، والتي تسهم بصورة فاعلة في التيسير على الحجاج لأداء مناسك الحج.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.