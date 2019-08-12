 الشرطة النرويجية تصنف الهجوم على مسجد في أوسلو كـ«عمل إرهابي» - بوابة الشروق
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الشرطة النرويجية تصنف الهجوم على مسجد في أوسلو كـ«عمل إرهابي»

دينا النجار
نشر فى : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 11:07 ص | آخر تحديث : الإثنين 12 أغسطس 2019 - 11:08 ص

صنفت الشرطة النرويجية الهجوم على مسجد فى أوسلو عملا إرهابيا، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الاثنين، في خبر عاجل.

وقالت الشرطة النرويجية في ساعة متأخرة من مساء السبت الماضى، إن الرجل الذي يشتبه بإطلاقه النار داخل مسجد ربما يكون قد قتل إحدى قريباته قبل شنه هذا الهجوم.

وقال وحيد أحمد المتحدث باسم المسجد لوكالة رويترز إن ثلاثة أشخاص فقط كانوا موجودين في المسجد وقت الهجوم يرتبون لصلاة عيد الأضحى التي كان من المتوقع أن يحضرها ما يصل إلى ألف شخص.

وكان هذا المسجد قد عزز إجراءات الأمن في وقت سابق من العام الحالي بعد المذبحة التي ارتكبها متطرف أبيض داخل مسجدين في نيوزيلندا وراح ضحيتها أكثر من 50 شخصا.

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