حي الجمرك بالإسكندرية: التصدي لأعمال بناء مخالف بفيلا أثرية في اللبان

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شن حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان رئيس الحى، مساء الأحد، حملة لإيقاف التجهيز لأعمال بناء مخالف وذلك بعد أن تم إيقاف أعمال شروع في الهدم منذ أيام بفيلا أثرية بشارع عبد المنعم، دائرة قسم اللبان، وتم فك الشدة الخشبية ومصادرتها.

ولقد أسفرت معاينة الموقع عن وجود كميات من أدوات البناء؛ كالحديد والطوب والخشب والأسمنت وغيرها، وذلك تمهيدًا لأعمال بناء بدون ترخيص، يُذكر أن الفيلا داخل مجلد التراث، ومكونة من ثلاثة طوابق وتم إيقاف أعمال التجهيز لبناء الطابق الرابع.

وتشكلت الحملة من إدارات؛ المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمشروعات بالحي، وتمت مصادرة كافة المواد والأدوات المستخدمة في الأعمال المخالفة.

يأتي هذا في إطار المتابعة المستمرة والرصد لأي أعمال مخالفة وإيقافها على مدار اليوم بنطاق الحي لفرض الإنضباط والإلتزام بالقوانين.