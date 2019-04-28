«هوبز آند شو» يتصدر إيرادات دور السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

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تصدر فيلم الحركة والمغامرة "فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو" إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما مساء الأحد.

وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته دوين جونسون وجيسون ستاثام وإدريس إلبا وهيلين ميرين، إيرادات بلغت 4ر25 مليون دولار.

وجاء في المركز الثاني فيلم الرعب والإثارة "سكاري ستوريز تو تِل إن ذا دارك" أو (قصص مخيفة تروى في الظلام)، والذي يشارك في بطولته زوي مارجريت كوليتي ومايكل جارزا وجابريل راش، محققا إيرادات بلغت 8ر20 مليون دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة "ذا ليون كينج" (الأسد الملك)، الذي يشارك في أداء أصوات شخصياته دونالد جلوفر وسيث روجن وبيونسيه، محققا إيرادات بلغت 20 مليون دولار.

واحتل المركز الرابع فيلم المغامرات العائلي "دورا أند ذا لوست سيتي أوف جولد " أو (دورا ومدينة الذهب المفقودة)، ويشارك في بطولته كل من بينيشيو ديل تورو ومادلين ميراندا ودي برادلي بيكر، محققا إيرادات بلغت 17 مليون دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الكوميديا والدراما "ونس أبون آ تايم إن هوليود "أو (حدث ذات مرة في هوليود)، والذي يشارك في بطولته ليوناردو دي كابريو وبراد بيت وروبي مارجوت، محققا إيرادات بلغت 6ر11 مليون دولار.