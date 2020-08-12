 أستراليا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا - بوابة الشروق
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أستراليا تسجل ارتفاعا قياسيا في وفيات كورونا

رجل يضع كمامة في سيدني يوم 18 مارس 2020. تصوير: لورين إيليوت - رويترز
رجل يضع كمامة في سيدني يوم 18 مارس 2020. تصوير: لورين إيليوت - رويترز
سيدني - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 3:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 3:29 ص

سجلت أستراليا ارتفاعا قياسيا جديدا في عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، حيث تم تسجيل 21 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وجميعها في ولاية فيكتوريا.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات في الولاية إلى 267 شخصا وعلى مستوى البلاد إلى 352 شخصا.

وتخضع ملبورن، عاصمة فيكتوريا التي يقطنها نحو 9ر4 مليون شخص، لإغلاق صارم مدته ستة أسابيع مع حظر التجوال ليلا وارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) إجباريا في محاولة للحد من تفشي الفيروس.

وسجلت ملبورن 410 حالات إصابة جديدة بالفيروس خلال ليل أمس، مقارنة بـ 331 حالة في اليوم السابق.


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