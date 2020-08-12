 بوتين يبحث مع ماكرون الوضع في لبنان وخطوات تقديم الدعم في ظل انفجار بيروت - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يبحث مع ماكرون الوضع في لبنان وخطوات تقديم الدعم في ظل انفجار بيروت

هدى أمين
نشر في: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 5:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أغسطس 2020 - 5:19 م

أفادت فضائية «روسيا اليوم»، في خبر عاجل، مساء الأربعاء، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا فيها ملفات ملحة منها التطورات في لبنان ومكافحة جائحة كورونا.
وكان قد اندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.
من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.


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