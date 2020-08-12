ممثل الصحة العالمية في لبنان: مستشفيات بيروت تعاني من نقص المعدات الطبية

قالت الدكتورة إيمان شنقيطي ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، إن هناك 3 مستشفيات تضررت بشكل كامل جراء انفجار مرفأ بيروت خلال الأسبوع الماضي، كما أن هناك 3 مستشفيات أخرى معطلة بشكل جزئي.



وأضافت شنقيطي -خلال مؤتمر صحفي للمنظمة عُقد اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس- "أن المستشفيات في بيروت تعاني من نقص المعدات الطبية، وهذا يشمل المستشفيات الحكومية والخاصة، وتم تنظيم أكثر من زيارة ميدانية لرصد الاحتياجات الخاصة بالمستشفيات"، مشيرًا إلى أن انفجار المرفأ أثر على القدرات الشفائية للمستشفيات.



من جهته، قال الدكتور ريتشارد برنان مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالية: "إن لبنان قد بلت بلائها منذ بدء جائحة فيروس كورونا، ورصدنا الأسابيع القليلة الماضية زيادة في الأعداد المصابة مع تخفيف إجراءات الحظر والإغلاق".



وأضاف: "أنه تم توفير 25 مليون طن من المعدات الشخصية إلى لبنان من أجل مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا في ظل التأثير السلبي لانفجار بيروت"، موضحًا أن المسؤولين عن الصحة في بيروت يجب أن يدركوا أن التعامل مع كورونا أولوية بجانب تقديم الرعاية الصحية للمصابين من الانفجار.



وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية تدعم لبنان بشكل كامل وفق مسارين من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين في الانفجار وفي نفس الوقت منع زيادة الإصابات بفيروس كورونا، حتى تستعيد المستشفيات في لبنان كامل قوتها.