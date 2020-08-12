رئيس حكومة بافاريا يلغي زيارة ترفيهية بسبب تأخر نتائج اختبارات كورونا

أعلن ماركوس زودر، رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية، عبر موقع تويتر مساء اليوم الأربعاء، إلغاء زيارته الترفيهية المقررة إلى بحر الشمال غدا الخميس، بسبب تأخر تسليم نتائج اختبارات كورونا للعائدين إلى الولاية.

وكتب زعيم الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري: "بافاريا لها الأولوية"، وقال إنه مضطر للأسف إلى إلغاء الزيارة.

كانت حكومة بافاريا اعترفت في وقت سابق أن حجم التأخيرات في الإبلاغ عن نتائج اختبارات كورونا، أكبر كثيرًا مما هو معلن حتى الآن، إذ أن هناك 44 ألف شخص كانوا في عطلة بالخارج، لا يزالون ينتظرون على الطرق السريعة نتائج اختبارات كورونا الخاصة بهم، منهم 900 شخص جاءت عيناتهم إيجابية، وذلك حسبما أعلنت وزيرة الصحة في الولاية، ميلاني هومل في وقت متأخر من بعد ظهر اليوم.

ولم تتمكن الوزيرة من توضيح عدد الأشخاص المنحدرين من بافاريا وعدد الآخرين من باقي الولايات الألمانية، ومن المنتظر أن يحصل المصابون على نتائجهم بحلول ظهر غد الخميس.

ووصف زودر، خطأ مراكز الاختبارات بأنه مثير للغضب الشديد، ويجب إصلاح هذا الأمر فورا ولا يجب أن يحدث مرة أخرى، كما يجب مراجعة جميع الهياكل على الفور.

وكان زودر يعتزم غدا الذهاب في رحلة طينية مع دانيل جونتر، رئيس حكومة ولاية شلزفيج-هولشتاين، كما كان الاثنان يعتزمان القيام برحلة بحرية في بحر الشمال.