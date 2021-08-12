العراق ينسق مع دول الجوار الإقليمي لتأمين حصصه المائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

عقدت مستشارية الأمن القومي في العراق برئاسة قاسم الأعرجي، اجتماعا اليوم الخميس؛ لتأمين حصص العراق المائية بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي.

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "الاجتماع ضم ممثلين عن الجهات الأمنية والاستخبارية ووزارتي الموارد المائية والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية".

وبين أن "الاجتماع ناقش السبل الكفيلة بتأمين الحصص المائية للعراق والحفاظ عليها بالتنسيق مع دول الجوار الإقليمي، وكذلك متابعة التنسيق الأمني المشترك مع تلك الدول لتأمين الحدود ومنع تسلل الإرهابيين الى الأراضي العراقية".

وأضاف أن "المشاركين استعرضوا في الاجتماع جملة من التحديات التي تواجه ملفي الأمن والمياه مع دول الجوار، فضلا عن طرح جملة حلول خاصة بهذين الملفين الحيويين والمهمين".