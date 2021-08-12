محافظ سوهاج يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ حول مشروعات حياة كريمة

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حول مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور اللواء وليد حامد الحماقي مساعد قائد الجيش الثالث الميداني، وأحمد سامي القاضي نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، والعميد نبيل شحاتة المستشار العسكري للمحافظة، والعميد محمد بدر مدير مشروعات سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال الفقي إن الجميع يعمل في إطار منظومة واحدة تعمل لهدف واحد وهو تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وإنجاز المشروعات المدرجة بها على أكمل وجه وفي الوقت المحدد من القيادة السياسية، لافتا إلى أننا بصدد "الجمهورية الجديدة"، وسوهاج ستكون النموذج الأكبر لتلك الجمهورية، وذلك ما يعكسه حجم المشروعات والاعتمادات المالية غير المسبوقة في تاريخ المحافظة، والتي تعد الأكبر على مستوى الجمهورية.

وعبر نواب سوهاج عن شكرهم للقيادة السياسية، وما تحظى به محافظة سوهاج من اهتمام ومشروعات غير مسبوقة، وعلى رأسها مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".