الزمالك يحدد موعد السفر للإسماعيلية قبل مواجهة الدراويش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الختامي غدا الجمعة بفندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.
واستقر المدير الفني على السفر إلى الإسماعيلية صباح الغد للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.
ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.
من ناحية أخرى
أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الخميس.
وشهدت التدريبات مران بدني قوي لباقي اللاعبين