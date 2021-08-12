الزمالك يحدد موعد السفر للإسماعيلية قبل مواجهة الدراويش

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض التدريب الختامي غدا الجمعة بفندق الإقامة بالإسماعيلية استعدادا لمواجهة الإسماعيلي.

واستقر المدير الفني على السفر إلى الإسماعيلية صباح الغد للانتظام في معسكر مغلق استعدادا للقاء المرتقب أمام الإسماعيلي المقرر له يوم السبت المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء على ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين للدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 67 نقطة.

من ناحية أخرى

أدى لاعبو الفريق الذين شاركوا في مباراة الاتحاد السكندري تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الخميس.

وشهدت التدريبات مران بدني قوي لباقي اللاعبين