تين هاج يتوقع بقاء راشفورد مع مانشستر يونايتد

توقع إيريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم استمرار ماركوس راشفورد مع الفريق وسط تقارير إعلامية ربطت اسم اللاعب بالانتقال لباريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت تقارير فرنسية أن ممثلي راشفورد تحدثوا مع مسؤولي سان جيرمان بشأن انتقاله للنادي الفرنسي بعد عام محبط مع مانشستر.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن راشفورد تغيب عن بداية الموسم الماضي بسبب إصابة في الكتف، ولكنه عاد وسجل أربعة أهداف في 25 مباراة شارك بها في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخسر مكانه في المنتخب الإنجليزي.

ولكن، أكد تين هاج أن راشفورد /24 عاما/، والذي يتبقى عاما في عقده مع مانشستر يونايتد، الذي لديه خيار تمديد العقد لـ12 شهرا إضافية، يظل لاعبا هاما في الفريق.

وقال تين هاج :"إنه لاعب مهم للغاية. رأيتم هذا منذ اليوم الأول لي في تدريب الفريق، أنا سعيد للغاية معه، لا أريد أن أخسره".

وأكد :" بالتأكيد هو في خططنا بمانشستر يونايتد".