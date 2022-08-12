تراجع التضخم في الهند بأكثر من التوقعات ونمو الناتج الصناعي

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أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في الهند خلال الشهر الماضي بأكثر من التوقعات، في حين استمر النمو القوي للناتج الصناعي خلال يونيو الماضي رغم تراجع معدل النمو عن الشهر السابق.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني الهندي أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 71ر6% مقابل ارتفاعه بنسبة 01ر7% خلال يونيو الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع المؤشر بنسبة 78ر6% خلال الشهر الماضي.

وكان معدل التضخم خلال يوليو من العام الماضي 59ر5%. في الوقت نفسه ارتفعت أسعار الغذاء في الهند خلال الشهر الماضي بسنبة 75ر6% سنويا، مقابل ارتفاعها بنسبة 75ر7% سنويا خلال الشهر السابق.

كما ارتفعت أسعار الوقود والكهرباء بنسبة 76ر11% سنويا، في حين ارتفعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 91ر9% سنويا.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك في الهند بنسبة 46ر0% خلال الشهر الماضي، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 06ر0% فقط.