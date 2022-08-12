السودان وإيطاليا يؤكدان قوة ومتانة العلاقات بينهما

أكد وكيل وزارة الخارجية السوداني السفير دفع الله الحاج علي، السفير جانلويجي فاسالو سفير إيطاليا لدى الخرطوم، قوة ومتانة العلاقات والروابط بين بلديهما.

وذكرت الخارجية السودانية -في بيان اليوم /الحميس/- أن ذلك جاء خلال لقائهما بمناسبة نتهاء فترة عمل السفير الإيطالي بالخرطوم.

وأوضح البيان أن وكيل وزارة الخارجية السوداني أشاد بدعم إيطاليا المتواصل للسودان في مختلف المجالات، كما قدّم توضيحا حول الوضع السياسي الراهن في السودان.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالتعاون الكبير الذي وجده من المسؤولين طوال فترة عمله بالسودان، كما أثنى على العلاقات الطيبة التي تربط البلدين .

واتفق الطرفان على تعزيز التعاون وزيادة الاستثمارات الإيطالية في السودان، لا سيما في مجال الزراعة والتعدين والبنية التحتية، كما اتفقا على استئناف أعمال لجنة التشاور السياسي بين البلدين.