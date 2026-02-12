ليفربول يقتنص فوزا ثمينا أمام سندرلاند في الدوري الإنجليزي

اقتنص فريق ليفربول فوزًا ثمينًا من مضيفه سندرلاند بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب «ستاديوم أوف لايت»، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025–2026.

واتسم الشوط الأول بالحذر التكتيكي وانحصار اللعب في وسط الملعب، مع تبادل الهجمات بين الفريقين دون خطورة حقيقية على المرميين، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، نجح ليفربول في حسم المواجهة عند الدقيقة 61، بعدما نفذ محمد صلاح ركلة ركنية متقنة، ارتقى لها المدافع فيرجيل فان دايك برأسية قوية سكنت الشباك، ليُسجل هدف الفوز ويُحتسب لصلاح تمريرة حاسمة.

وحاول سندرلاند العودة في النتيجة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن محاولاته اصطدمت بصلابة دفاع ليفربول ويقظة حارس مرماه أليسون بيكر، لينتهي اللقاء بفوز «الريدز» بهدف نظيف.

وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد سندرلاند عند 36 نقطة في المركز الحادي عشر.