الشرطة النمساوية تطالب متسلقين بدفع تكلفة إنقاذهم في الجبال

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قد تضطر مجموعة من المتسلقين من بلجيكا إلى دفع أموال للسلطات النمساوية بعدما طلبوا إنقاذهم من قمة جبلية نمساوية- سويسرية.

وذكرت مديرية الشرطة الإقليمية في فورارلبرج، اليوم السبت، أن أربعة أشخاص بالغين يصحبون ثلاثة أطفال أقدموا على تسلق شيسابلانا، أعلى قمم سلسلة جبال راتيكون البالغ ارتفاعها 2946 مترا أمس الجمعة.

وبعد قضاء الليلة في كوخ جبلي انتاب المتسلقون القلق من مسار النزول الثلجي المنحدر.

وذكرت الشرطة أن مضيف الكوخ استدعى خدمة الإنقاذ الجبلي من أجلهم.

والتقطت الشرطة النمساوية مجموعة المتسلقين بواسطة مروحية ونقلتهم إلى مكان آمن.

وأفادت مديرية الشرطة الإقليمية بأنها ترغب الآن في الحصول على تكلفة عملية الإنقاذ. وجاء في رسالة رسمية: "سيتم عرض فاتورة للعملية بسبب عدم كفاية الإعداد للجولة".