 اليوم.. تنتهي المهلة المحددة لطرح اسم رئيس حكومة مؤقتة بباكستان - بوابة الشروق
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اليوم.. تنتهي المهلة المحددة لطرح اسم رئيس حكومة مؤقتة بباكستان

د ب أ
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 10:51 ص | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 10:51 ص
تنتهي اليوم السبت، المهلة المحددة لرئيس وزراء باكستان شهباز شريف وزعيم المعارضة في الجمعية الوطنية (البرلمان) المنتهية ولايتها راجا رياض، لطرح اسم شخص مناسب لرئاسة حكومة مؤقتة، بعد يوم من الجولة الأولى للمباحثات بينهما.

ووجه الرئيس الباكستاني عارف علوى، أمس الجمعة، خطابا إلى كل من شريف ورياض بأنه وفقا للمادة 224 إيه من الدستور عليهما اقتراح اسم لرئاسة حكومة مؤقتة في غضون ثلاثة أيام من حل الجمعية الوطنية، بحسب ما أورده موقع جيو نيوز اليوم السبت.

وقال الرئيس الباكستاني في خطابه: "تنص المادة 224 (1 إيه) من الدستور الباكستاني على اقتراح رئيس الوزراء وزعيم المعارضة فى الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها اسم شخص مناسب لتولى رئاسة حكومة مؤقتة فى موعد أقصاه الثاني عشر من أغسطس".

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