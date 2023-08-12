 رونالدو يتوج بجائزة هداف البطولة العربية للأندية 2023 - بوابة الشروق
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رونالدو يتوج بجائزة هداف البطولة العربية للأندية 2023

محمد عاطف
نشر في: السبت 12 أغسطس 2023 - 8:58 م | آخر تحديث: السبت 12 أغسطس 2023 - 9:07 م

توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، بجائزة هداف البطولة العربية للأندية 2023 «كأس الملك سلمان» لأول مرة في تاريخه.

وكان فريق النصر السعودي قد فاز على نظيره الهلال بهدفين لهدف، في المباراة النهائية من البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت على ملعب الملك فهد بالطائف مساء اليوم الجمعة.

ويدين فريق النصر بالفضل لـ رونالدو في تحقيق الانتصار أمام الهلال، بعدما سجل المهاجم البرتغالي هدفين قاد بهم العالمي للتتويج باللقب العربي.

ورفع رونالدو أهدافه في البطولة العربية 2023، إلى 6 بعد تسجيله ثنائية أمام الهلال في النهائي، ليبتعد عن أقرب منافسيه كريم بنزيما لاعب الاتحاد بـ 3 أهداف.


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