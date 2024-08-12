29 أغسطس النطق بالحكم على موظف اختلس 900 ألف جنيه من شركة خاصة بالمعادي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، جلسة محاكمة موظف على خليفة اتهامه باختلاس مبلغ مالي من داخل شركة خاصة في منطقة المعادي لجلسة 29 أغسطس للنطق بالحكم.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت له تهمة إختلاس مبلغ مالي من شركة يعمل بها في منطقة المعادي بالقاهرة.

وكشفت التحقيقات في القضية أن المتهم «كريم.ع»، موظف، بشركة خاصة تسلم مبلغ 900 ألف جنيه في عهدته وأثناء إجراء تفتيش داخل الشركة تبين بأنه لم يسدد المبلغ الذي كان بحيازته وتبين بأنه تحصل على المبلغ ولم يسدد للشركة، حيث أنه قام بتقليد وتوقيع بعض إمضاء العاملين بالشركة، وعقب اكتشاف واقعة الاختلاس، تم ابلاغ رجال المباحث وتم القبض عليه بمواجته اعترف بارتكابه الواقعة.