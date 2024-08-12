وزير السياحة يصدر قرارا بتعيين 5 أعضاء جدد لاستكمال مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية

أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارً بتعيين كل من "أحمد الوصيف، وتامر مكرم، ومحمد نادر، وهشام علي"، أعضاء جدد بمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، بجانب تعيين سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للرقابة على شركات السياحة، ممثلا لوزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى تعيين ممثل لوزارة المالية ليكتمل بذلك مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أعلنت مؤخرا، فوز كل من: "ناصر تركي، وحسام الشاعر، ونبيل رشدان، وأمجد الجندي، وعمرو أبو زيد، وإيهاب عبد العال"، في انتخابات الدورة الجديدة لاتحاد الغرف السياحية.

وأكد الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أهمية استكمال المعينين الجدد في مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، مسيرة العمل خلال الفترة المقبلة مع مجلس الإدارة المنتخب الجديد باعتباره أحد مؤسسات العمل المدني المنتخبة الممثلة للقطاع الخاص؛ بما يساهم في النهوض بالصناعة، وبناء جانب العرض في المقصد السياحي المصري والتقدم لتنافسية الصناعة على مستوى العالم.

كما يتطلع الوزير، لقيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من بينها تعظيم فلسفة القانون لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط للارتقاء بصناعة السياحة في مصر، والمشاركة في صناعة السياسات، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور التي تعاني منها الصناعة نظراً لكونها صناعة تعتمد على الشركات الصغيرة والمتوسطة، وممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي.