الاحتلال يعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيليّ اعتقلت منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 12 مواطناً على الأقل من الضّفة.

وأضاف في بيان مشترك مع هيئة شئون الأسرى والمحررين، أن «من بين المعتقلين يعقوب كامل موسى هوارين، جرى اعتقاله من حي الطيرة برام الله، إضافة إلى شاب آخر حسب الرواية الأولية ولم يتسّن التأكد أيهما مصاب، إلى جانب ذلك اعتقل الاحتلال طفلًا من أريحا، وأسرى سابقين».

وتوزعت عمليات الاعتقال على محافظات: جنين، والخليل، ورام الله، وقلقيلية، وأريحا، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، يرافقها تهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير في منازل المواطنين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10 آلاف مواطناً من الضفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعب فلسطين.

وجدد التذكير أنّ «المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا».