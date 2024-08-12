يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية.. بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، وتنشط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء وأحيانا تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى البلاد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من الوادي الجديد وشرق العوينات على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

العاصمة الإدارية 37 26

6 أكتوبر 37 26

بنها 36 27

دمنهور 35 27

وادي النطرون 37 26

كفر الشيخ 35 25

المنصورة 35 26

الزقازيق 36 27

شبين الكوم 35 26

طنطا 35 25

دمياط 32 26

بورسعيد 33 27

الإسماعيلية 39 26

السويس 37 27

العريش 33 24

رفح 33 23

رأس سدر 39 27

نخل 37 19

كاترين 33 17

الطور 38 27

طابا 36 27

شرم الشيخ 40 30

الإسكندرية 32 24

العلمين 31 24

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 38 24

رأس غارب 40 29

الغردقة 41 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 42 31

شلاتين 40 32

حلايب 37 30

أبو رماد 39 30

رأس حدربة 38 29

الفيوم 37 26

بني سويف 38 25

المنيا 39 25

أسيوط 40 27

سوهاج 41 28

قنا 42 30

الأقصر 43 30

أسوان 44 31

الوادي الجديد 44 28

أبوسمبل 44 31