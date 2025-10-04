فاز أندريه بابيش، الملياردير الشعبوي اليميني، في الانتخابات البرلمانية في جمهورية التشيك، حيث حصل حزب "آنو" (نعم) الذي يقوده على 36% من الأصوات بعد فرز 90% من الأصوات، وفقا للبيانات الرسمية.

وبعد أربع سنوات في المعارضة وهزيمة في الانتخابات الرئاسية 2023، حقق أندريه بابيش - 71 عاما عودة سياسية.

وبحسب النتائج الأولية ، شهد التحالف يمين الوسط "سبولو" (معا) بقيادة رئيس الوزراء بيتر فيالا انخفاضا في الدعم ليصل إلى نحو 22%. بينما حصل حزب العمال الذي كان شريكا في الحكم سابقا على أقل من 11%.

ومن المتوقع أن يدخل البرلمان شريكان محتملان لبابيش: حزب السائقين الذي تم تشكيله حديثا، وحزب الحرية والديمقراطية المباشرة اليميني المتطرف.

حملة الانتخابات تهيمن عليها حرب أوكرانيا

خلال الحملة الانتخابية، تعهد أندريه بابيش بإنهاء توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى إنهاء مبادرة القنابل التشيكية التي قامت بتزويد كييف بنحو 5ر3 مليون طلقة من الذخيرة ذات العيار الكبير منذ بدء المبادرة.

من ناحية أخرى، ركزت الأحزاب الحاكمة حملتها على التهديدات التي تشكلها روسيا. واتهم بابيش هذه الأحزاب بتخويف الناخبين قائلا: "لا أعرف من أي اتجاه من المفترض أن تأتي دبابات الروس."

بابيش يعد بخفض الضرائب

ووعد بابيش بخفض الضرائب، حيث يعتقد المراقبون أن العديد من الناخبين كانوا أكثر اهتماما بحالتهم المالية الخاصة من السياسة الخارجية.

وعلى الرغم من أن معدل التضخم السنوي كان قد وصل مؤخرا إلى 5ر2% إلا أنه سجل مستويات من رقمين في عام 2023. ووعد حزب "آنو" بـ"خفض الضرائب" و"توفير الطاقة الأرخص" على ملصقات حملته.

فيما يتعلق بالأحزاب السياسية الأوروبية، فقد تحول حزب "آنو" ليصبح متماشيا مع حزب فيديسز الذي يقوده فيكتور أوربان من المجر وحزب الحرية في النمسا، والتجمع الوطني بقيادة ماريان لوبان في فرنسا.

الدور الآن للرئيس

كل أربع سنوات يتم انتخاب 200 مقعد في مجلس النواب التشيكي، الغرفة الأكثر أهمية في البرلمان ذو الغرفتين في براغ.

ويمنح الدستور الرئيس بيتار بافيل صلاحيات كبيرة في تحديد من يُكلف بتشكيل الحكومة، رغم أنه عادة ما يكون الحزب الذي يمتلك أكبر عدد من المقاعد.

وكانت جمهورية التشيك شريكا في الناتو منذ عام 1999 وعضوا في الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004. وتشارك البلاد حدودا تزيد عن800 كيلومتر مع ألمانيا.