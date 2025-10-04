كشف البلجيكي يانيك فيريرا، مدرب الزمالك، سبب التعادل مع غزل المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعادل فريق الزمالك مع غزل المحلة بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد هيئة قناة السويس في إطار مباريات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 18 نقطة .

وقال فيريرا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي: "كل اللاعبين أدّوا بشكل جيد، وسيطرنا على المباراة بسهولة، لكننا تعادلنا بسبب خطأين، وهو أمر محبط، والإحباط الأكبر أننا نفقد نقاطًا لا يستحق المنافس الحصول عليها، وتكرر هذا الأمر للمباراة الثانية على التوالي، لذا يجب أن نتحلى بالصبر حتى نعود إلى طريق الانتصارات".

وأضاف: "التغييرات الثلاثة التي أجريناها دفعة واحدة كانت للاعبين يشاركون معًا لأول مرة، وقد بذلوا مجهودًا كبيرًا في المباراة، وعملنا على زيادة الشق الهجومي، وجاءت التغييرات وفقًا لظروف المباراة، بعضها بسبب الإصابة، والبعض الآخر نتيجة المجهود الكبير المبذول من اللاعبين".

وواصل: "لدينا حركية هجومية، وشارك أكثر من لاعب في مراكز مختلفة، ولم تكن هناك أي مشكلة في ذلك، و وصلنا إلى مرمى المنافس كثيرًا، لكننا أهدرنا الفرص".

وأنهى مدرب الزمالك: "كل المباريات لها سيناريوهات مختلفة، لكن ما يتشابه بينها أننا نسجل هدف التقدم ثم نستقبل أهدافًا لأسباب متنوعة، ففي مباراة وادي دجلة جاءت الأهداف نتيجة أخطاء دفاعية، وأمام الأهلي بسبب أخطاء فردية، بينما في مباراة اليوم أمام غزل المحلة كان الهدف نتيجة تمركز خاطئ من أحد اللاعبين، ولا يمكن أن يطلب أحد من اللاعب أن يتمركز بشكل خاطئ".