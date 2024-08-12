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تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور للجملة، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين 12 أغسطس 2024.

جاءت أسعار الخضروات وفقا لموقع سوق العبور للجملة كالآتي:

ارتفعت أسعار الطماطم جنيها لتتراوح بين 7 إلى 13 جنيها.

تراجعت أسعار البطاطس جنيهين لتتراوح بين 13 إلى 20 جنيها.

انخفضت أسعار البصل 50 قرشا ليتراوح الكيلو بين 3 إلى 6 جنيهات.

صعدت أسعار الكوسة 4 جنيهات لتتراوح بين 18 إلى 24 جنيها.

استقرت أسعار الجزر لتتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات.

تراجعت أسعار الفاصوليا جنيهين لتتراوح بين 25 إلى 33 جنيها.

زاد سعر الباذنجان البلدي 50 قرشا ليتراوح بين 4.5 إلى 7.5 جنيه.

تراجع سعر الفلفل الرومي جنيهين ليترواح بين 3 إلى 7 جنيهات.

ارتفع سعر الفلفل الحامي جنيهين ليتراوح بين 5 إلى 9 جنيهات.

انخفضت أسعار الملوخية جنيها لتتراوح بين 4 إلى 5 جنيهات.

ارتفع سعر الخيار البلدي جنيهين ليتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

ارتفعت أسعار البامية جنيهين لتترواح بين 30 إلى 42 جنيها.

- وجاءت أسعار الفاكهة كالآتي:

استقرت أسعار البرتقال الصيفي ليترواح بين 10 إلى 18 جنيها.

هبط سعر الليمون البلدي 3 جنيهات ليتراوح بين 4 إلى 7 جنيهات.

صعد سعر العنب البناتي 5 جنيهات ليترواح بين 15 إلى 30 جنيها.

وارتفع سعر التفاح البلدي 5 جنيهات ليترواح بين 20 إلى 30 جنيها.

استقر أسعار التين البرشومي ليتراوح بين 15 إلى 25 جنيها.

تراجع سعر الجوافة جنيهين ليترواح بين 15 إلى 25 جنيها للكيلو.

ارتفع أسعار الرمان جنيها لتترواح بين 15 إلى 21 جنيها للكيلو.

ارتفع سعر الكانتلوب 3 جنيهات ليترواح بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

استقرت أسعار المانجو البلدى لتترواح بين 12 إلى 18 جنيها.

واستقر سعر البطيخ ليتراوح بين 24 إلى 36 جنيها.

واستقر سعر الخوخ البلدي ليتراوح بين 20 إلى 50 جنيها.