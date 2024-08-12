تقرير إسباني: 3 خيارات على طاولة برشلونة بدلا من نيكو ويليامز

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حدد نادي برشلونة الإسباني الخيارات المتاحة للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتعويض عدم ضم نيكو ويليامز، نجم منتخب إسبانيا وجناح أتلتيك بيلباو.

نيكو ويليامز ظهر في مقطع فيديو وهو يغير رقمه مع الفريق الباسكي ليرتدي القميص رقم 10 بدلا من القميص رقم 11 الذي لعب به في الموسم الماضي، في إشارة لاستمراره مع بيلباو في الموسم الجديد.

ووفقا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن برشلونة لم يغلق الباب نهائيًا أمام التعاقد مع نيكو ويليامز، لكنه يبحث عن خيارات أخرى لتعزيز مركز الجناح الأيسر في الوقت ذاته.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة لن ينفق أكثر من المبلغ المرصود نظير التعاقد مع جناح أتلتيك بيلباو، والمقدر بحوالي 62 مليون يورو.

وعاد برشلونة للتفكير في ضم الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول، رغم ارتباطه بعقد مع الريدز حتى صيف 2027.

كما دخل الفرنسي كينجسلي كومان، نجم بايرن ميونخ، دائرة اهتمامات الفريق الكتالوني، وذلك بعدما سبق له اللعب تحت قيادة المدرب هانزي فليك.

الخيار الثالث لبرشلونة يتمثل في البرتغالي رافاييل لياو، نجم ميلان الإيطالي، والبالغ من العمر 25 عاما.