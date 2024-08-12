سكاي نيوز: السلطة الفلسطينية ترفض مقترحا إسرائيليا مشروطا لفتح معبر رفح

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رفضت السلطة الفلسطينية مقترحا إسرائيليا لفتح مشروط لمعبر رفح، وذلك وفقا لما ذكره مصدر خاص لفضائية «سكاي نيوز عربية»، اليوم الاثنين.

وقال المصدر لـ«سكاي نيوز عربية» إن «إسرائيل تقترح فتح معبر رفح بإدارة أشخاص مدنيين لا يرتبطون بأجهزة الأمن الفلسطينية».

وأضاف مصدر أن المقترح الإسرائيلي يمنع رفع العلم الفلسطيني في معبر رفح وعلى الحدود، مضيفا أن إسرائيل تصر على البقاء في محيط المعبر ومحور فيلادلفيا والتدخل للتفتيش والاستجواب.

وأشار المصدر، في تصريحه، إلى رفض السلطة الفلسطينية المقترح، وتتمسك باتفاق 2005 لتشغيل معبر رفح، وتطالب بانسحاب إسرائيلي كامل من المعبر.

ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ونقطة خروج للأشخاص الذين يجري إجلاؤهم طبيا من القطاع حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة.

وسيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلية على عمليات المعبر، وقالت إنها لن تسمح لحماس بتولي أي دور هناك في المستقبل.