لبيد: انقلاب نتنياهو القضائي أضعف إسرائيل قبل 7 أكتوبر

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن "هجوم 7 أكتوبر وقع لأن الانقلاب القضائي الذي قاده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أضعف الأمن في إسرائيل".

وأضاف لبيد أن "هذا هو الوقت المناسب للذهاب إلى صفقة وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة"، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وأمس الأحد، قال المتحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس أكد لنتنياهو أن الوقت حان لإتمام الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المتحدث في تصريحات صحفية في برلين أن شولتس أبلغ نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، "أهمية كسر دوامة العنف الانتقامي المدمر" في الشرق الأوسط، وأن وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب سيكون "خطوة حاسمة" نحو التهدئة ونزع فتيل التصعيد في المنطقة.

ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازرها المروعة بحق المدنيين في قطاع غزة.

وفي حين أكدت وزارة الصحة في القطاع يوم السبت، اقتراب ضحايا العدوان من 40 ألف شهيد، قالت الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 60 ألف فلسطيني اضطروا للنزوح مجددا بعد قرار الإخلاء الأخير الذي أعلنه جيش الاحتلال قبل أيام.