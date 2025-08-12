عاهل الأردن يستقبل رئيس الوزراء المصري بالديوان الملكي بالحسينية

• مدبولي: العلاقات المصرية الأردنية تتميز بالتوافق في الرؤى والأهداف

استقبل الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، عاهل الممكلة الأردنية الهاشمية، بالديوان الملكي بالحسينية، اليوم، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والدكتور جعفر حسان، رئيس الوزراء الأردنى، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها رئيس وزراء مصر إلى العاصمة الأردنية عمّان لرئاسة اجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

وخلال اللقاء، أكد الملك عبد الله الثاني اعتزازه بقوة ومتانة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، والحرص على تنسيق المواقف مع أخيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتشاور بشأن مختلف القضايا الإقليمية، وكذا العمل على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات المشتركة ذات الأولوية، بما يخدم مصالح الشعبين الأردني والمصري.

بدوره، نقل مدبولي تحيات الرئيس السيسي، لأخيه الملك عبد الله الثاني، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وتمنياته للمملكة ــ حكومة وشعباً ــ بدوام الرفعة والتقدم تحت القيادة الحكيمة الملك.

وأكد مدبولي أن العلاقات المصرية الأردنية تتميز بالتوافق في الرؤى والأهداف، كما تشهد تنسيقاً كاملاً بين قيادتي البلدين للتشاور بشأن سبل مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، والعمل على تعزيز فرص التعاون.

ولفت إلى أن الدورة الحالية للجنة العليا المُشتركة، التي عقدت في عمّان، تُمثل جولة جديدة على مسار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر والأردن في العديد من المجالات والفرص الاستثمارية الواعدة، مُعرباً عن تطلعه لأن تُكلل أعمال هذه الدورة للجنة العليا المشتركة بالنجاح تحقيقاً لتطلعات الشعبين الشقيقين نحو الأمن والرخاء والاستقرار.

كما قدم رئيس الوزراء الشكر إلى العاهل الأردني على إتاحة الفرصة لهذا اللقاء، ورعايته الكريمة الممتدة لمختلف مجالات التعاون الثنائي بين البلدين، مؤكداً أنه سيتابع مع أخيه الدكتور جعفر حسان، رئيس مجلس الوزراء الأردني خلال الفترة المقبلة، متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين.