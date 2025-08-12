ترامب يرشح خبيرًا محافظًا لرئاسة إحصاءات العمل بعد إقالة المفوضة السابقة بتهمة تزوير البيانات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه رشح إي. جيه. أنطوني، كبير خبراء الاقتصاد في مؤسسة "هيريتيج" المحافظة، لرئاسة الوكالة المسؤولة عن جمع ونشر بيانات التوظيف والتضخم في البلاد.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت متأخر من الاثنين: "اقتصادنا مزدهر، وإي. جيه. سيضمن أن تكون الأرقام الصادرة صادقة ودقيقة".

وإذا أقر مجلس الشيوخ هذا الترشيح، فسيحل أنطوني محل إريكا ماكنتارفر، التي عينها الرئيس السابق جو بايدن مفوضة لمكتب إحصاءات العمل، وكان ترامب قد أقالها في أول أغسطس بعد أن أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو تباطؤا حادا في التوظيف هذا الربيع، مع مراجعة أرقام التوظيف في مايو ويونيو إلى مستويات أقل بكثير مما أُعلن في البداية.

واتهم ترامب ماكنتارفر، من دون تقديم أدلة، بتزوير بيانات الوظائف لأسباب سياسية.

ويأتي هذا الإعلان قبل يوم واحد من الموعد المقرر لصدور أحدث بيانات التضخم عن مكتب إحصاءات العمل لشهر يوليو/تموز، والتي يُتوقع أن تُظهر ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي، في ظل دفع الرسوم الجمركية لزيادة تكلفة العديد من السلع المستوردة.