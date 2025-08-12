صحة غزة: تسجيل 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسجيل 5 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان.

وأشارت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح الثلاثاء، إلى ارتفاع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 227 شهيدًا، من بينهم 103 أطفال.

ويعيش قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه، حيث تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

ومنذ 2 مارس الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، والسماح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المواطنين.

ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مستشفيات غزة من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات، وانهيار شبه كامل في قدراتها التشخيصية والعلاجية.