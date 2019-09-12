«الإنتاج الحربي» و«البيئة» يوقعان عقد المشروع الاسترشادي لإنشاء محطات غاز حيوى

شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة مراسم توقيع عقد بين "مركز التميز العلمي والتكنولوجي" التابع لوزارة الإنتاج الحربي و"مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة" التابعة لوزارة البيئة لإعداد دراسة جدوي تفصيلية لتصميم وإنشاء محطات غاز حيوي كبيرة الحجم، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

ويأتي توقيع هذا العقد ضمن أوجه مساهمة وزارة الإنتاج الحربي في التعاون والتكامل بين الوزارات والهيئات، في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في المجالات المختلفة لخدمة المواطن المصري، وذلك ضمن التعاون المشترك مع وزارة البيئة في العديد من المجالات، لعل أهمها التعاون القائم في تطوير وتحديث منظومة تدوير المخلفات.

ويأتي توقيع هذا العقد امتدادا لهذا التعاون المثمر مع وزارة البيئة والذي بموجبه سيقوم "مركز التميز العلمي والتكنولوجي" بإعداد تقرير مفصل للجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء محطات إنتاج الغاز الحيوي، لما لهذا الغاز من أهمية تتمثل في إمكانية استخدامه للحصول على طاقة ثمينة (كهرباء - حرارة) وبأسعار منخفضة نسبيا والتي يمكن استخدامها في أعمال الطهي والإنارة واستخدامات أخرى وبما ينعكس على حياة المواطن.

من جانبها، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الاتفاق يهدف إلى إطلاق مشروع استرشادي من خلال تنفيذ دراسة تفصيلية للجدوى الاقتصادية والفنية لإنشاء محطة وقود حيوي كبيرة الحجم بسعة تقريبية 500 م3-يوم من مخلفات مزارع الأبقار (لحوم – ألبان) أو الحمأة من محطات الصرف الصحي، وكذا متابعة وتنفيذ وتشغيل مصنع كنموذج استرشادي.

ومن المقرر أن تستغرق الدراسة مدة (6) أشهر والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل، و(12) شهر مدة تنفيذ المشروع.