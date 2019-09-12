ولية عهد اليابان ترفض التعليق على تأجيل زفاف ابنتها

صرحت الأميرة كيكو ولية عهد اليابان التي احتفلت بعيد ميلادها الثالث والخمسين هذا الأسبوع، أنها لا ترغب في التعليق على تأجيل زواج ابنتها الكبرى.



وقالت ولية عهد اليابان فى بيان "أعتقد أنها /الاميرة ماكو/ تفكر فى الكثير من الأشياء، وفى ظل هذه الظروف أود الامتناع عن الحديث عن الوضع الحالي أو الأمور المستقبلية بما فى ذلك التكهن بمشاعر ابنتى".



وكانت الاميرة ماكو وخطيبها كومورو قد اعلنا خطبتهما فى سبتمبر 2017 وقالا إن الزفاف سيتم فى نوفمبر 2018، لكن وكالة العائلة الامبراطورية ذكرت فى فبراير من العام الماضى أن الزفاف سيتأجل حتى عام 2020 بسبب "عدم وجود وقت كاف لللاستعداد للامر".



ولكن سرعان ما ورد فى وسائل الإعلام اليابانية بعد ذلك أن السبب الحقيقى للتأجيل هو الخلاف المالى بين والدة «كومورو» وخطيبها السابق، وتدّعى التقارير أنها استعارت تكلفة تعليم ابنها من خطيبها السابق، ولم تسدد المال بعد.