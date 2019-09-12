حمدوك يزور جوبا في أولى رحلاته الخارجية بعد توليه منصب رئيس وزراء السودان

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يزور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، جنوب السودان، اليوم الخميس، في أول رحلة خارجية له، بعد توليه مهام منصبه يرافقه 4 من وزراء الحكومة وتهدف الزيارة إلى تأكيد العلاقة الخاصة بين السودان وجنوب السودان.