 حمدوك يزور جوبا في أولى رحلاته الخارجية بعد توليه منصب رئيس وزراء السودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمدوك يزور جوبا في أولى رحلاته الخارجية بعد توليه منصب رئيس وزراء السودان

رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك يتحدث في مقابلة مع رويترز في العاصمة الخرطوم يوم السبت. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.
رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك يتحدث في مقابلة مع رويترز في العاصمة الخرطوم يوم السبت. تصوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز.
أ ش أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:20 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 6:20 ص

يزور رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، جنوب السودان، اليوم الخميس، في أول رحلة خارجية له، بعد توليه مهام منصبه يرافقه 4 من وزراء الحكومة وتهدف الزيارة إلى تأكيد العلاقة الخاصة بين السودان وجنوب السودان.


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