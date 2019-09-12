مخاوف الاتحاد الأوروبي من اقناع جونسون للمجر باستخدام الفيتو ضد تأجيل بريكست

أبدى الاتحاد الأوروبي مخاوفه من قيام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالتخطيط لإقناع المجر باستخدام حق النقض ضد تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، وذلك في خطوة من شأنها أن تزيد بشكل كبير من خطر مغادرة بريطانيا

الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وقالت وكالة أنباء بلومبرج إن المسؤولين في الاتحاد الأوروبي – الذين يفضلون على نطاق واسع فكرة التمديد إذا كانت هي الطريقة الوحيدة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق- أعربوا عن مخاوفهم بشكل خاص من أن يتمكن أحد قادتهم من مساعدة جونسون في ذلك.

وإذا تم تجنب الخروج بدون اتفاق ، سيتعين اتفاق جميع الدول الأعضاء الـ 27 المتبقية مع بريطانيا على تمديد فترة التفاوض بشأن بريكست في قمة تشرين أول/ أكتوبر المقبل في بروكسل.

واعترف مسؤولو الاتحاد الأوروبي سرا بأنهم لا يستطيعون فعل الكثير لوقف زعيم متمرد من استخدام حق الاعتراض (الفيتو).

وأعربوا عن خشيتهم من محاولة جونسون إقناع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان ، الذي كانت له معاركه الخاصة مع بروكسل بشأن الهجرة وخطوات لتقييد الديمقراطية ، بمساعدته في الخروج من الأزمة.

وأعرب المسؤولون عن اعتقادهم بأن المملكة المتحدة ترى في أوربان حليفا سيستمتع بفرصة الوقوف في وجه المؤسسة الأوروبية.