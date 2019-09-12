 استطلاع رأي: 53 % من الألمان يرون أن الديمقراطية في بلادهم تواجه تهديدا - بوابة الشروق
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استطلاع رأي: 53 % من الألمان يرون أن الديمقراطية في بلادهم تواجه تهديدا

د ب أ
نشر فى : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 10:30 ص | آخر تحديث : الخميس 12 سبتمبر 2019 - 10:30 ص

كشف استطلاع للرأي أن أكثر من نصف سكان ألمانيا يعتقدون أن الديمقراطية في بلادهم تواجه تهديدا، في ظل صعود التطرف اليميني الذي يمثل مصدر قلق.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" لأبحاث السوق، والتي نُشرت اليوم الخميس، أن 53 % ممن شملهم الاستطلاع أعربوا عن اعتقادهم أن الديمقراطية في ألمانيا في خطر.

وكان معظم من أعربوا عن قلقهم بشأن الديمقراطية من أنصار حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني، حيث بلغت نسبتهم 79%.

ويشكو الحزب، الذي حقق مكاسب كبيرة في السياسة الألمانية خلال الأعوام الأخيرة، والذي يعد حاليا أكبر حزب معارض بالبرلمان (بوندستاج)، من المعاملة غير العادلة من جانب وسائل الإعلام وسياسيين آخرين.

وتصدر المتشددون اليمينيون قائمة الكيانات التي تهدد الديمقراطية بنسبة 47%، يليهم الشعبويون اليمينيون والمهاجرون بنسبة 27%.

كما أظهر الاستطلاع أن 22% من المشاركين يعتقدون أن التطرف اليساري والولايات المتحدة الأمريكية من مصادر الخطر على الديمقراطية.

وشمل الاستطلاع الذي أجرته شركة "يوجوف" في ألمانيا، 2020 شخصا، وأجرى في الفترة من 22 أغسطس الماضي حتى الأول من سبتمبر الجاري، قبل اليوم العالمي للديمقراطية الذي يحل يوم15 سبتمبر الجاري.

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