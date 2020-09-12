بلغاريا تسجل 201 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم السبت، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 17 ألفا و799 حالة.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان نقلته وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية على موقعها الإلكتروني، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 131 حالة شفاء تام من الفيروس، و7 وفيات جديدة، مما رفع الإجمالي إلى 713 وفاة حتى الآن.

وأضافت الوزارة أن هناك 735 مريضاً بالفيروس يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة، منهم 56 مريضاً في وحدات العناية المركزة.