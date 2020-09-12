 وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يؤكدان أهمية المضي قدما بالعلاقات الثنائية - بوابة الشروق
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وزيرا خارجية البحرين وإسرائيل يؤكدان أهمية المضي قدما بالعلاقات الثنائية

أ ش أ:
نشر في: السبت 12 سبتمبر 2020 - 5:15 م | آخر تحديث: السبت 12 سبتمبر 2020 - 5:15 م

أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ونظيره الإسرائيلي جابي أشكنازي أهمية المضي قدمًا بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في تعزيز الاستقرار والسلم في المنطقة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية البحريني اليوم السبت بنظيره الإسرائيلي؛ حيث تبادلا التهاني والأحاديث الودية بمناسبة إعلان السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل.
كان بيان رسمي مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين وإسرائيل، قد صدر أمس عقب اتصال هاتفي بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو، جاء خلاله أن الأطراف الثلاثة اتفقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل ومملكة البحرين.


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