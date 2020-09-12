توتال وأوغندا تتفقان على مد خط أنابيب نقل النفط

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قالت شركة "توتال" الفرنسية للنفط، إنها اتفقت مع أوغندا بشأن القضايا التي ستمهد الطريق لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأن مد خط أنابيب لتصدير النفط الخام.

وبحسب وكالة "بلومبرج" للأنباء، تم الاتفاق على الانفراجة المتعلقة بخط الأنابيب البالغ طوله 1445 كم، خلال اجتماع بين الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "توتال" باتريك بوياني.

وقالت الشركة عبر البريد الإلكتروني، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة من العاصمة الأوغندية كمبالا، إن الاتفاق سيمهد الطريق لاتخاذ قرار الاستثمار في الخط في "الأشهر المقبلة".

وتسعى شركة توتال الآن لإبرام اتفاقية مماثلة مع الحكومة المضيفة في تنزانيا، إذ يمر خط الأنابيب عبر أراضيها، وذلك لإكمال عملية تقديم العطاءات لجميع عقود الهندسة والمشتريات والبناء، وفقا للبيان.

وتقود الشركة الرائدة الفرنسية خططا لبناء خط أنابيب من حقول النفط الأوغندية في غرب البلاد إلى ميناء تانجا التنزاني بالتعاون مع شركة "كنوك" الصينية للنفط والحكومتين.

وقالت شركة النفط الوطنية في تنزانيا في يونيو الماضي إنها تتوقع قرارا استثماريا نهائيا للمشروع في ديسمبر المقبل.