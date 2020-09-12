الكويت تسجل حالة وفاة و736 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في الكويت، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 558.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، اليوم، إنه تم تسجيل 736 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 94 ألفا و211 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 94 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 744 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 84 ألفا و404.