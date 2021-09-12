جانتس يتهم إيران بتدريب ميليشيات في المنطقة على تشغيل طائرات بدون طيار متقدمة

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم الأحد، إيران بتدريب ميليشيات في دول بالمنطقة على تشغيل طائرات بدون طيار متقدمة.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن جانتس القول اليوم إن إيران تدرب ميليشيات في العراق واليمن ولبنان وسورية في قاعدة كاشان الجوية شمال مدينة أصفهان، كما تسعى لتعليمهم كيفية تصنيع الطائرات الإيرانية بدون طيار.

ووفقا لجانتس، يتم تدريب عناصر من هذه الدول على تسيير الطائرات الإيرانية بدون طيار في القاعدة "التي تعد الركيزة للإرهاب الجوي الإيراني في المنطقة".

وحذر من أن المئات من الطائرات بدون طيار الإيرانية ستتواجد في سورية والعراق واليمن في السنوات المقبلة. وقال جانتس إن حزب الله اللبناني يحاول نقل المعرفة التي تلقاها من إيران إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين.

ووفقا للصيحيفة، فإن مدى الطائرات الإيرانية بدون طيار يمكن أن يصل إلى 1700 كيلومتر، وتستهدف هجماتها أصولا تابعة للولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، وكذلك المنظمات السنية في سورية والعراق.

وتطرق إلى برنامج إيران النووي، وقال إن طهران "لا تحترم الاتفاقات التي وقعتها، ولا يوجد مبرر للاعتقاد بأنها ستحترم أي اتفاقيات مستقبلية".

كما حذر من أن امتلاك إيران لقدرات نووية سيشعل سباق تسلح في المنطقة من شأنه أن يشكل تهديدا وجوديا لإسرائيل والعالم بأسره.

وقال :"إيران ستستمر في لعب الشطرنج، حتى يكون هناك (كش ملك)."