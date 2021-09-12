مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يلتقي رئيس الطاقة الذرية الإيرانية في طهران

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التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي صباح اليوم الأحد بالرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، وذلك في مقر المنظمة بطهران.

ولم تذكر وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) أية تفاصيل بشأن ما دار في اللقاء.

وكان جروسي وصل إلى طهران الليلة الماضية على رأس وفد من الوكالة الدولية لإجراء محادثات حول التعاون بين إيران والوكالة.

ودعت إيران جروسي، إلى زيارتها، قبيل اجتماع حاسم من المقرر أن ينطلق غدا لمجلس محافظى الوكالة، ومقرها فيينا.

ومن المتوقع أن يعقد جروسى مؤتمرا صحفيا في مطار فيينا مساء اليوم.

وهذه هي المرة الأولى التي يزور فيها مدير الوكالة طهران منذ تسلم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مهامه الشهر الماضي.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرا عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل طهران توسيع برنامجها النووي، كما أنها تستخدم أجهزة طرد مركزى أكثر تطورا وقدرة على إنتاج يورانيوم عالى التخصيب.