 السعودية: عبد العزيز الفيصل رئيسًا للشئون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين - بوابة الشروق
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السعودية: عبد العزيز الفيصل رئيسًا للشئون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين

أ ش أ
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 10:57 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 10:57 م

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مساء اليوم الأحد، 3 أوامر ملكية تضمنت تعيين عبد العزيز بن إبراهيم بن حمد الفيصل رئيسًا للشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير، وإعفاء المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي من المنصب.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، ما تضمنته أوامر خادم الحرمين الشريفين من تعيين المهندس ماجد بن محمد بن إبراهيم المزيد محافظًا للهيئة الوطنية للأمن السيبراني بمرتبة وزير، وتعيين بدر بن عبد الرحمن بن سليمان القاضي نائبًا لوزير الرياضة بالمرتبة الممتازة.

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