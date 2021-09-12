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بسبب عفش الزواج.. القبض على تاجر موبيليا قتل عريسا في المرج

محمد أبوعوف
نشر في: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 9:11 م | آخر تحديث: الأحد 12 سبتمبر 2021 - 9:11 م

ألقت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الأحد، القبض تاجر موبليا، قتل شاب بسبب نشوب خلاف بينهما ومعرفة المجنى عليه ببيعه الأثاث الخاص بحفل زفافه.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارا من قسم شرطة المرج، بإطلاق أحد الأشخاص النار على شاب أسفر عن مصرعه، وفور انتقال قوات الأمن عثرت على جثة "م .س" 25 سنة، مصاب بعيار نارى بالبطن وبجواره شقيقه مصاب بطلق نارى باليد.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن المتوفى كان يستعد لإقامة حفل زفافه بعد عدة أيام، وحضر لاستلام موبيليا اشتراها من المتهم ولكنه فوجئ بقيام المتهم ببيعها ونشبت مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة قام على إثرها صاحب المحل بإطلاق النار على المجنى عليهما فقتل أحدهما وأصاب الآخر، ونجحت الأجهزة الأمنية فى ضبطه ومعه السلاح المستخدم فى الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثة الشاب بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، وكلفت النيابة الانتهاء من تقرير الأدلة الجنائية والتحفظ على الكاميرات فى محيط الواقعة إن وجدت.

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