مقتل 4 عسكريين أتراك في اشتباكات بشمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجيش التركي شمالي العراق إلى 4، بعد وفاة أحد الجرحى متأثرا بإصابته في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وذكرت الوزارة في بيان أن اشتباكات وقعت اليوم أثناء عمليات التمشيط في منطقة عملية "المخلب – القفل"، شمالي العراق، ما أدى إلى مقتل 3 جنود وإصابة آخرين نُقلوا إثر ذلك إلى المستشفى.

وأوضحت أن جندياً آخر من المصابين توفي لاحقاً في المستشفى متأثرا بإصابته لترتفع حصيلة القتلى إلى 4.

وفي 18 نيسان/أبريل الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل حزب العمال الكردستاني في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتقول تركيا إنها تنفذ عمليات لمكافحة "حزب العمال الكردستاني" مشيرة إلى أنه يستهدف قواتها ومواطنيها، وتقول إنه ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.